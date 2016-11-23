مؤسسة الدواجن: طرح “50” ألف صوص فروج أسبوعيا بالأسواق

أكد مدير المؤسسة العامة للدواجن المهندس “سراج الخضر” أن “المؤسسة تطرح “50” ألف صوص فروج اسبوعيا في الاسواق المحلية وتعمل على ايصاله إلى المناطق الشرقية في الحسكة والقامشلي رغم كل الصعوبات .

وبين الخضر أن ارتفاع اسعار البيض والفروج في الفترة الاخيرة مرتبط بموضوع العرض والطلب والتربية الموسمية عند المربين التي تتركز في فترات معينة يحددها المربون وفق المناسبات والاعياد التي يتم فيها زيادة الطلب على مادة الفروج ما يؤدي إلى خروج العديد من المربين من العملية الانتاجية في الفترات الاخرى من السنة.

وكشف الخضر أن المؤسسة تقوم حاليا بالتفاوض لاستيراد قطيع امات بياض لتأمينه للعام القادم في حين اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات لدعم العملية الانتاجية في هذا القطاع أهمها السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم لمعامل الأعلاف المحلية ما أسهم في استمرار عمل مؤسستي الدواجن والاعلاف ورفد السوق بدورات جديدة من الفروج البياض لتعود الدورة الانتاجية كما كانت عليه.

وبلغ انتاج المؤسسة من بيض المائدة 137 مليون بيضة لغاية نهاية الشهر الماضي ومليونا و”700000″ صوص بياض وفروج” تم طرحها في الاسواق ومنشآت القطاع العام والخاص اضافة إلى “9” ملايين بيضة تفريخ”بياض وفروج”.

سانا

شام تايمز

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