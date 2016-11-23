وزير بريطاني سابق يتهم اسرائيل بممارسة سياسة الفصل العنصري في التعامل مع الفلسطينيين

لندن ـ “شام تايمز”: اتهم وزير بريطاني سابق اسرائيل بممارسة سياسة الفصل العنصري في التعامل مع الفلسطينيين في مدينة الخليل، وعزل شوارعهم عن شوارع الأحياء اليهودية.

وقالت صحيفة (اندبندانت) إن دزموند سوين، وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الدولية في حكومة حزب المحافظين الحاكم، طلب من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية في جلسة برلمانية خاصة بالأخيرة”تقييم الوزارة للوضع السائد في مدينة الخليل”.

واضافت أن سوين ابلغ الوزراء في الخارجية البريطانية أنه “سار في شوارع بمدينة الخليل لا يستطيع الفلسطينيون استخدامها”، متسائلاً ما إذا كانت الوزارة تعتبر ذلك “فصلاً عنصرياً”.

واشارت الصحيفة إلى أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود أجاب بأن وصف سوين للوضع في الخليل “كان واضحاً، وحدد من خلاله التحديات التي نواجهها في اسرائيل وفي الضفة الغربية أيضاً”.

ونسبت إلى إلوود قوله “من الأهمية بمكان أن نكون قادرين على ضمان أن تكون الاجراءات الأمنية تخدم التدابير المطلوبة لبناء الثقة بين الطرفين، حتى نتمكن من جمعهما مرة أخرى على طاولة المفاوضات”.

وأمل إلودد أن تكون الإدارة الامريكية الجديدة تدعم هذا التوجه أيضاً.

شام تايمز

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