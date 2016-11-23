العفو الدولية: اغلاق السلطات التركية للمنظمات غير الحكومية محاولة لاسكات انتقادات المجتمع المدني

لندن ـ “شام تايمز”: انتقدت منظمة العفو الدولية قيام السلطات التركية باغلاق المنظمات غير الحكومية العاملة على أراضيها، واعتبرت ذلك محاولة لاسكات انتقادات المجتمع المدني بشكل دائم.

واشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن السلطات التركية أصدرت مرسوماً تنفيذياً يقضي باغلاق 375 منظمة غير حكومية بصورة دائمة وبموجب صلاحيات حالة الطوارئ.

وقال جون دالهوسن مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفوالدولية “إن اغلاق ما يقرب من 400 منظمة غير حكومية هو جزء من محاولة مستمرة ومنهجية من قبل السلطات التركية لاسكات كافة الأصوات الناقدة بشكل دائم”.

واضاف أن قرار الاغلاق “شمل جمعيات محامين تعمل ضد التعذيب، ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة تدير ملاجئ آمنة لضحايا العنف المنزلي من النساء، ومنظمات انسانية محلية توفّر المساعدات للاجئين والمشرّدين داخلياً، ومنظمة غير حكومية رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال في تركيا”.

وطالب دالهوسن السلطات التركية بـ “ابطال قرار الاغلاق، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها الحاسم دون خوف من العقاب والانتقام”، مشدداً على أن عمل المنظمات غير الحكومية “حيوي وخاصة خلال الأزمة المستمرة لحقوق الإنسان في تركيا، واساءة استخدام صلاحيات الطوارئ بهدف تدمير منظمات المجتمع المدني”.

شام تايمز

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