منظمة أنقذوا الأطفال: المستشفيات في شمال غرب سوريا تخطط لزيادة تحصين منشآتها لمواجهة الهجمات المستمرة

لندن ـ “شام تايمز”: افادت منظمة (أنقذوا) الأطفال أن المستشفيات في شمال غرب سوريا تخطط لزيادة تحصين منشآتها لمواجهة موجة الهجمات المستمرة، بعد أن جعلتها تكافح لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للأطفال المصابين.

وقالت المنظمة الخيرية البريطانية المدافعة عن الأطفال إن دائرة صحة حلب اعلنت أن خطوة تحصين المستشفيات “نجمت عن القصف المتواصل للمنشآت الطبية، وافتقاد العاملين فيها إلى أمكنة آمنة لعلاج الأطفال الجرحى رغم ارتفاع معدل الإصابات بين صفوفهم”، مشيرة إلى أن هذه الخطط “تجري مناقشتها لتشمل المستشفيات في جميع أنحاء محافظتي حلب وإدلب”.

واضافت أن مدينة حلب “تواجه قصفاً متواصلاً منذ الأسبوع الماضي تسبب في مقتل المئات وعدد لا يحصى من الجرحى، في حين شهدت المناطق الشرقية من المدينة هجوماً متواصلاً على مدى عطلة الأسبوع الماضي أدى إلى تدمير مستشفى الأطفال الوحيدة في المنطقة وحرمان الأخيرة من أي منشأة صحية عاملة حسب منظمة الصحة العالمية، كما تم قصف خمس مستشفيات وعيادة صحية متنقلة في ريف حلب وإدلب في الأيام العشرة الماضية”.

واشارت أنقذوا الأطفال إلى أنها علّقت الدراسة في ثلاث عشرة مدرسة تدعمها في شرق حلب نتيجة القصف الكثيف في الأيام الأخيرة، في حين لقي سبعة أطفال على الأقل مصرعهم في هجوم استهدف مدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في غرب حلب، بحيث لم يعد هناك أي مكان آمن للأطفال في هذا الصراع.

ودعت المنظمة إلى اعتماد وقف عاجل لاطلاق النار تحت رقابة دولية لمدة 72 ساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية إلى شرق حلب، واجلاء المرضى والجرحى من هناك.

وقالت سونيا خوش مديرة برنامج سوريا في منظمة أنقذوا الأطفال “لا يمكن تصور أن الوضع في حلب يمكن أن يصبح أسوأ مما هو عليه الآن، غير أن المشاهد التي رأيناها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي كانت مرعبة حقاً: غرف طوارئ مكتظة بالمصابين، وأطفال يتنفسون بصعوبة بالغة جراء استنشاقهم غاز الكلور، وأطفال حائرون انفصلوا عن أسرهم، وأطفال خدّج جرى انقاذهم من حاضنات تالفة بفعل القصف ونقلهم إلى غرف عناية مليئة بالدخان جراء تعرض المستشفيات للقصف”.

واضافت خوش “الأطفال وعمال الإغاثة يواجهون القصف بالصواريخ اثناء جلوسهم في مقاعدهم الدراسية في المدارس وخلال ممارسة عملهم في علاج المصابين، وأصبحت الأماكن التي من المفترض أن يشعروا بالأمان فيها مستهدفة، ويتم سحبهم من تحت الإنقاض فيها، ولم يعد هناك مكان يُنقلون إليه لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم”.

واعتبرت مديرة برنامج سوريا في منظمة أنقذوا الأطفال ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال في حلب “فضيحة اخلاقية مع غياب الاجراءات الكفيلة بانهاء القصف، وتحميل الأطراف المتحاربة مسؤولية الهجمات على المدنيين، ومطالبتها بهدنة فورية لاطلاق النار، وإخلاء المصابين والجرحى في صفوف المدنيين، وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق المتضررة”.

شام تايمز

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