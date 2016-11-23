قصف طال عدة احياء بحلب وبريف حلب الغربي .. سانا : السيطرة على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة والقضاء على أكثر من 80 إرهابياً بدير الزور وريف حماة

تواصلت, يوم الاربعاء, عمليات القصف الجوي على عدة احياء بمدينة حلب المحاصرة, والتي اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان احياء مساكن الفردوس، القاطرجي، الشيخ خضر، مساكن هنانو بـ حلب المحاصرة شهدت عمليات قصف جوي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ولفتت المصادر الى ان عددا من الجرحى سقطوا جراء غارات جوية بالقنابل العنقودية على حي طريق الباب .

واشارت المصادر الى ان حصيلة عدد ضحايا القصف الذي طال هذه الاحياء بلغت نحو 10 قتلى وأكثر من 50 مصاب.

وطال قصف جوي ايضا احياء المواصلات، طريق الباب، ضهرة عواد، كرم البيك، الإنذارات، باب النيرب بمدينة حلب, بحسب المصادر.

وتزامن القصف مع سقوط قتلى وجرحى جراء قصف جوي على بلدة كفرناها بريف حلب الغربي.

وتشهد عدة احياء بمدينة حلب تصعيدا في عمليات القصف, اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وخروج مشاف عن الخدمة,حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران الروسي والنظامي باستهداف “ممنهج” و “ارتكاب مجازر “في هذه الاحياء.

وتتبنى الدول الغربية موقفاً متشدداً من موسكو, جراء تصرفاتها في سوريا ومواصلة دعمها النظام السوري في عملياته العسكرية لاسيما في حلب, الامر الذي تنفيه الاخيرة , مؤكدة انها لم تنفذ طلعات جوية فوق حلب منذ انتهاء الهدنة الانسانية التي اعلنت عنها مؤخرا, لكنها اشارت الى بدء عملية واسعة في ريفي حمص وإدلب قد تتمد وتتسع لتشمل حلب.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري تحكم سيطرتها على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة وتقضي على أكثر من 80 إرهابياً في دير الزور وريف حماة

أعلن مصدر عسكري صباح اليوم السيطرة على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة الشمالي بعد تدمير آخر تحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات نوعية بالريف الشمالي انتهت” بإحكام سيطرتها على تلة النقار الغربية شرق طرنجة”.

ولفت المصدر إلى أن العمليات النوعية أسفرت عن “القضاء على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير أسلحة وعتاد حربي لهم ” مشيرا إلى أن “وحدة من الجيش أمنت طريق مزارع الأمل- حضر”.

وتأتي أهمية السيطرة على تلة النقار كونها تشرف على خندق حفره الإرهابيون بعمق 2 متر وعلى ساتر ترابي بارتفاع 3 امتار يمتد من مزارع الأمل وصولا إلى طريق حضر وبالتالي فإن السيطرة عليها تمنع تسلل الإرهابيين إلى الطريق إضافة إلى السيطرة ناريا على موقع كروم الكشة إلى الغرب من التلة.

ودمرت وحدات من الجيش أمس عددا من الآليات مزودة برشاشات متنوعة لإرهابيي “جبهة النصرة” وقضت على العديد منهم فى محيط تل الحمرية وظهرة الكسارات وكروم الكشة جنوب قرية حضر بالريف الشمالي للمحافظة.

وحدات من الجيش تقضي على أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم “داعش” في دير الزور

في هذه الأثناء سقط أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في عمليات لوحدات من الجيش والقوات المسلحة في مدينة دير الزور وريفها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات ورمايات دقيقة على تحركات وأوكار إرهابيي التنظيم التكفيري في حيي الرشدية والصناعة وقرية الجفرة إلى الشرق من مدينة دير الزور “أسفرت عن القضاء على أكثر من 20 إرهابيا وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.

ولفت المصدر إلى أن حامية مطار دير الزور العسكري”اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار وقضت على 10 من أفرادها”.

ودمرت وحدة من الجيش 3 آليات وقضت على معظم أفراد مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية في منطقة الجفرة جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 7 كم.

القضاء على أكثر من 50 إرهابياً وتدمير لهم مقر قيادة ومستودع ذخيرة و6 آليات في ريف حماة الشمالي

إلى ذلك قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم مئات المرتزقة الاجانب في صفوفه ودمرت لهم مستودع ذخيرة وآليات في ريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش وجهت صباح اليوم رمايات نارية مكثفة على تجمعات للتنظيمات الإرهابية ومحاور تحركها في قرى وبلدات مورك وشرق البويضة وسكيك وعطشان ووادي حوير بالريف الشمالي.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات النارية أسفرت عن “القضاء على أكثر من 50 إرهابيا ودمرت لهم مقر قيادة ومستودع ذخيرة و6 سيارات بعضها مزود برشاشات ومربض هاون”.

وقضى سلاح الجو السوري أمس على العديد من إرهابيي “جيش الفتح” ودمر مقرات لهم في قرى وبلدات طيبة الإمام واللطامنة والناصرية وتل سكيك وحصرايا والمصاصنة ومورك وعطشان ولطمين وكفر زيتا بريف حماة الشمالي.

القضاء على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” على طريق طفس اليادودة وشمال مزرعة البيطار بريف درعا

كما نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم عمليات نوعية على تجمعات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” في ريف درعا الغربي والشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “قضت على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بالعدو الإسرائيلي كانوا يقومون بأعمال تخريب على طريق طفس اليادودة” بالريف الغربي.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش وجهت ضربة محكمة على تجمع لمجموعة إرهابية شمال مزرعة البيطار في محيط بلدة عتمان شمال مدينة درعا بنحو 4 كم ما أسفر عن “مقتل وإصابة العديد من أفرادها”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس وكرا ونقطة محصنة لإرهابيي “جبهة النصرة” وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين فى مخيم النازحين بمنطقة درعا البلد.

وفي درعا البلد أوضح مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت وكرا للمجموعات الإرهابية وعددا من الآليات ومرصدا شرق سجن الكرك.

شام تايمز

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