سانا : ضحايا بالقذائف على أحياء في حلب

ارتقى شهيد وأصيب أكثر من 12 شخصا بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي ميسلون والمنطقة الصناعية في العرقوب بمدينة حلب وبلدتي نبل والزهراء بريف المحافظة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بعد ظهر اليوم المنطقة الصناعية في العرقوب بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب “باستشهاد عامل وإصابة عدد من العمال بجروح” لافتا إلى وقوع أضرار كبيرة في المنشآت الصناعية.

وأشار المراسل ظهر اليوم إلى أن إرهابيين يتحصنون في عدد من الأحياء الشرقية لمدينة حلب اعتدوا بالقذائف الصاروخية على حي ميسلون ما تسبب بإصابة 12 شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وارتقى الأحد الماضي 10 شهداء بينهم 8 تلاميذ وأصيب 59 شخصا بينهم 27 تلميذا نتيجة اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على مدرسة الفرقان المحدثة للتعليم الأساسي وأحياء الموكامبو وكلية الحقوق وأحياء الفرقان والميدان في مدينة حلب.

ولفت المراسل إلى أن التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” اعتدت على بلدتي نبل والزهراء ب 8 قذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي.

شام تايمز

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