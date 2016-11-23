بوروسيا دورتموند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

حققت مباراة بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه ليجيا وارسو البولندي مساء اليوم الثلاثاء بملعب “سيجنال إيدونا بارك”، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، رقمًا قياسيًا في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبحت المباراة هي الأولى في تاريخ دوري الأبطال التي تشهد 12 هدفاً، حيث انتهت بفوز دورتموند 8-4.

وباتت المواجهة، هي الأولى التي تشهد تسجيل 7 أهداف في أول شوط بدوري الأبطال، حيث تفوق دورتموند على ضيفه البولندي بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح دورتموند أول فريق يسجل 5 أهداف في 16 دقيقة، محققًا رقمًا قياسيًا آخر في تاريخ البطولة، وفقًا لإحصائية صادرة عن موقع “أوبتا”.

كما ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” للإحصائيات أن العملاق الألماني، رابع فريق يسجل 5 أهداف في شوط واحد بدوري الأبطال بعد بايرن ميونيخ الذي حقق نفس الإنجاز 3 مرات، وموناكو الفرنسي، وشاختار دونتسيك الأوكراني.

كووورة

شام تايمز

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