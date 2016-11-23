ليستر يضمن الصدارة وبورتو يحافظ على حظوظه

ضمن ليستر سيتي الإنجليزي صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بفوزه على أرضه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-1 وحافظ بورتو البرتغالي على حظوظه في اللحاق به لدور الستة عشر بتعادله سلبيا مع مضيفه كوبنهاجن الدنماركي.

ورفع ليستر رصيده إلى 13 نقطة ليتأهل كأول المجموعة بغض النظر عن مباراته الاخيرة في دور المجموعات والتي يحل فيها ضيفا على بورتو صاحب المركز الثاني بثماني نقاط.

واستمر كلوب بروج في ذيل المجموعة بدون أي نقاط بعد خسارته لمبارياته الخمسة حتى الآن في دور المجموعات.

على ملعب كينج باور، افتتح ليستر التسجيل مبكرا، عن طريق الياباني شينجي أوكازاكي الذي حول تمريرة من الجهة اليسرى لكريستيان فوكس، بلمسة واحدة بيسراه داخل الشباك في الدقيقة الخامسة.

وضاعف الجزائري رياض محرز الغلة في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وقلص خوسيه اسكييردو من هدف بمجهود فردي النتيجة للضيوف في الشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى، عاد بورتو بنقطة ثمينة من ملعب باركن امام كوبنهاجن صاحب المركز الثالث في المجموعة بست نقاط والذي تعقدت مهمته في بلوغ دور الستة عشر، حيث سيكون تأهله مرهونا بخسارة بورتو على أرضه وفوزه على كلوب بروج في الجولة الختامية.

كووورة

شام تايمز

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