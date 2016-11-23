ثلاثية يوفنتوس في إشبيلية تحسم تأهله أوروبيًا

خطف يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة من إشبيلية بعد الفوز عليه على أرضه ووسط جماهيره بملعب رامون سانشيز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم الفريق الإسباني أولاً في الدقيقة التاسعة عبر اللاعب باريخا قبل أن يتعادل يوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء سجلها ماركيزيو، فيما سجل بونوتشي هدف التقدم في الدقيقة 84 واختتم ماندزوكيتش الأهداف في الدقيقة 94.

الفوز حسم ليوفنتوس التأهل رسمياً بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الثاني وأصبح تأهله مشروطاً بعدم الخسارة أمام ليون بفارق هدفين أو أكثر في الجولة الأخيرة.

سامباولي اختار طريقة 3-5-2 بوجود الثنائي فازكويز وفييتو في المقدمة فيما اختار أليجري طريقة 4-3-3 في ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت خط هجومه خلال الفترة الماضية فتواجد ماندزوكيتش كرأس حربة أساسي مدعوماً بالثنائي كوادرادو وساندرو.

المباراة بدأت بسيطرة واضحة من قبل لاعبي يوفنتوس على مجريات اللعب فلجأ الفريق الإسباني للهجمات المرتدة للوصول إلى مرمى الحارس العملاق جيجي بوفون.

وفي الدقيقة التاسعة ومن أول ركنية يتحصل عليها الفريق الإسباني نجح الأرجنتيني باريخا في تسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما ارتدت الكرة من دفاعات يوفنتوس مرتين ليقابلها في النهاية بتسديدة لم يرها بوفون بسبب كثرة اللاعبين أمامه لتسكن الشباك وتصبح النتيجة تقدم إشبيلية بهدف دون مقابل.

ارتبك أداء يوفنتوس بعد الهدف فيما ظهرت الثقة على أداء لاعبي إشبيلية فانتشر لاعبوه في كل أنحاء الملعب وتناقلوا الكرة بشكل صعّب كثيراً من مهمة البيانكونيري.

تحسن أداء يوفنتوس نسبياً مع وصول الشوط لمنتصفه ولكن ظل التوتر وقلة التركيز سمة أساسية للأداء.

وفي الدقيقة 37 تعرض إشبيلية لضربة موجعة بعدما تلقى لاعبه فازكويز بطاقة حمراء بعد خطأ جديد تلقى على إثره بطاقة صفراء ثانية في غضون خمس دقائق فقط ليستكمل فريقه اللقاء منقوصاً.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يتحصل يوفنتوس على ركلة جزاء يتصدى لها ماركيزيو بنجاح مسجلاً هدف التعادل ليطلق بعدها الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

الشوط الثاني بدأ بإجراء تبديل من قبل سامباولي بإخراج فييتو والدفع بدلاً منه باللاعب سارابيا في محاولة لتعويض النقص العددي وغلق الثغرات أمام هجوم يوفنتوس المتوقع.

سيطر اللعب العنيف والمتوتر على أداء كلا الفريقين مع بداية الشوط الثاني استمراراً لما كان عليه الوضع في نهاية الشوط الأول مع سيطرة نسبية دون خطورة ليوفنتوس على مجريات اللعب واعتماد إشبيلية على الهجمات المرتدة.

تراجع لاعبو إشبيلية تماماً مع وصول اللقاء لمنعطفه الأخيرة وضغط لاعبو يوفنتوس بينما غابت الخطورة في ظل عدم وجود مساحات تماماً للاعبي الفريق الضيف للوصول لمرمى إشبيلية.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بست دقائق يأتي الفرج عبر المدافع بونوتشي الذي يسدد صاروخاً بيسراه من خارج المنطقة تسكن شباك إشبيلية وتمنح فريقه التقدم.

ضغط إشبيلية بعد الهدف وتخلّى عن حذره الدفاعي ولكن دون جدوى قبل أن يستغل ماندزوكيتش المساحات الموجودة ويسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 94 ليطلق الحكم صافرته بعدها معلناً نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كووورة

شام تايمز

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