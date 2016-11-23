بوروسيا دورتموند يكتسح ليجيا بالثمانية في مواجهة تاريخية

قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدف نظيف أمام ليجيا وارسو، إلى فوز كاسح 8 / 4، على استاد “سيجنال إيدونا بارك” في دورتموند، بفضل خمسة أهداف في غضون ربع ساعة فقط ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، ويبقى منافسه في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت المباراة رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري الأبطال لأنها المباراة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد سبعة أهداف في الشوط الأول.

وحسم دورتموند المباراة تماما في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 5 / 2 حيث أحرز الياباني شنجي كاجاوا هدفين لدورتموند في الدقيقتين 17 و18، وأضاف نوري شاهين وعثمان ديمبلي وماركو ريوس الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 20 و29 و32، فيما سجل ألكسندر بريوفيتش هدفي ليجيا وارسو في الدقيقتين 10 و24.

وفي الشوط الثاني، سجل ريوس الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 52 ورد ميشال كوشارزيك بالهدف الثالث لليجيا وارسو في الدقيقة 57 ثم سجل فيليكس باسلاك الهدف السابع لدورتموند في الدقيقة 81 ورد نيمانيا نيكوليتش بالهدف الرابع لليجيا وارسو في الدقيقة 83 فيما اختتم ريوس التسجيل في المباراة بالهدف الثالث (هاتريك) له والثامن لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

كووورة

شام تايمز

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