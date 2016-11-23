ريال مدريد يتأهل لدور ال16 بفوز مثير على سبورتينج لشبونة

تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز مثير على مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب خوسيه ألفالادي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رفقة المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، 13 نقطة، والذي فاز بدوره على ليجا وارسو البولندي (8-4) في الجولة ذاتها.

في المقابل تجمد رصيد سبورتينج لشبونة عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليفقد آماله في التأهل، ويتبقى له فرصة التعويض والتأهل للدوري الأوروبي إذا حافظ على موقعه في الجولة الأخيرة.

سجل رافائيل فاران هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 29، بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، الذي رفع عدد الأهداف التي صنعها إلى 32، ليصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ البطولة.

وأدرك البرتغالي أدريين سيلفا التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يسجل البديل كريم بنزيمة هدفا قاتلا برأسية رائعة وصاروخية في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي جواو بيريرا، لاعب سبورتينج لشبونة، في الدقيقة 64، ليكمل الفريق صاحب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

جاءت بداية اللقاء قوية من الفريقين بعدما سدد البرازيلي برونو سيزار كرة قوية مرت بجوار قائم مرمى ريال مدريد كأول فرصة في اللقاء (3)، ورد رونالدو برأسية تصدى لها حارس سبورتينج لشبونة (4)، قبل أن يتمركز اللعب في وسط الملعب، ويكتفي كل فريق بالتأمين الدفاعي على حساب الجانب الهجومي.

أغلق مدرب سبورتينج مفاتيح اللعب لدي لاعبي ريال مدريد، الذين اعتمدوا على الجانب الاستعراضي في بعض فترات اللعب وغابت عنهم الفاعلية في محاولات أخرى، وتصدى العائد من الإصابة سيرجيو راموس وباقي خط دفاع ريال مدريد لتحركات سيزار ودوست وسيلفا الخطيرة.

جاء هدف التقدم للضيوف من كرة ثابتة نفذها لوكا مودريتش إلى رونالدو الذي هيأها لزميله فاران، ليسددها المدافع الفرنسي بيساره على يسار الحارس.

حاول برونو سيزار إدراك التعادل بعدما سدد كرتين متتاليتين (32 و34) مرتا بجوار القائم، ورد فاران بمحاولة هجومية أخرى من رأسية مرت فوق العارضة (37)، في المقابل سدد سيراز كرة قوية مرت بجوار القائم (40) ليرد راموس برأسية علت العارضة، انتهى بعدها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، بحث أصحاب الأرض عن هدف التعادل وكاد سيزارد يحقق ذلك لولا أن تسديدته مرت بجوار القائم (51)، في المقابل عانى جاريث بيل عدم توفيق رغم تحركاته الخطيرة، ليجبر زيدان على استبداله بالإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة (58).

وشكلت تحركات إيسكو وانطلاقات رونالدو خطورة إلا أن الفاعلية غابت في إنهاء الهجمات لدى لاعبي الفريقين، وأهدر برونو سيلفا فرصة أخرى من تسديدة قوية علت العارضة (61).

ودفع مدرب سبورتينج بالبديل جويل كامبل على حساب برونو سيزار (62)، قبل أن يشهر حكم المباراة الإسكتلندي ويليام كولوم البطاقة الحمراء في وجه بيريرا بعد اعتدائه على كوفاسيتش بدون كرة في وجود مساعد الحكم.

ودفع زيدان بثاني تبديلات ريال مدريد بإشراك بنزيمة على حساب إيسكو، ورد مدرب سبورتينج لشبونة بالبديل الإيطالي سشيلوتو على حساب رويز، ثم أنهى مدرب ريال مدريد تبديلاته بالدفع بكونتيراو على حساب مارسيلو.

وأدرك الفريق البرتغالي التعادل من ضربة جزاء نفذها أدريين سيلفا بنجاح، وكاد جويل كامبل يحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض لولا براعة نافاس في التصدي للكرة (83).

لكن بنزيمة حسم المباراة بهدف قاتل جاء قبل ثلاث دقائق فقط على صافرة النهاية، من ضربة رأسية رائعة، بينما فشل لاعبو سبورتينج في إدراك التعادل من جديد.

كووورة

شام تايمز

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