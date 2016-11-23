شركات إيرانية ترغب في دخول سوق الاتصالات السورية

أعلن مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن المشغل الثالث الذي يجري الحديث عن دخوله للعمل في سورية قريباً، من المحتمل أن يكون عبارة عن تجمع عدد من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في إيران، على أن تدخل هذه الشركات السوق السورية باسم شركة واحدة، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على تحديد اسمها التجاري.

و بيّن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن شركة الاتصالات السورية سيكون لها حصة من شركة المشغل الثالث التي سيتم تأسيسها، بنسبة نحو 20 بالمئة من أسهمها، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل على تأمين البنية التحتية لشركة المشغل الثالث.

ويدور الحديث عن إدخال مشغل ثالث إلى سورية منذ عام 2010 بعدما وافقت الحكومة آنذاك على إدخال المشغل وتم الحديث حينها عن شركات كبيرة في سوق الاتصالات العالمي عبرت عن اهتمامها ورغبتها في الدخول إلى السوق السورية.

الوطن

شام تايمز

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