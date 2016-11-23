الفيول قيد التفريغ بعد أسبوع تأخير .. وصول باخرة غاز واثنتين للنفط خلال ستة أيام

كشفت مصادر موثوقة في قطاع النفط أن التأخر في تفريغ باخرة الفيول التي وصلت ميناء طرطوس في الحادي عشر من الشهر الجاري لمدة سبعة أيام، يعود لخلافات مالية بين المورد والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة أنه تم أمس تفريغ 25 ألف طن من أصل 80 ألف طن.

ونشرت صفحات فيسبوك ظهور بوادر أزمة في المحروقات بعدد من المحافظات ولاسيما في ظل استمرار التقنين الكهربائي الجائر ليلاً نهاراً ما دفع الكثير من الناس للتساؤل على صفحاتهم حول المشتقات النفطية وفيما إذا ما وصلت البواخر أم لا وأسباب التأخير في ورودها وفق برامج محددة.

ويبدو أن الإشكالات المالية بين طرفي العقد قد تم حلّها وبالتالي سيستمر التفريغ وتزويد محطة الزارة منها إضافة لمحطة بانياس وهذا ما سيزيد الإنتاج وينعكس إيجاباً على التقنين.

كما أعلنت المصادر عن وصول باخرة غاز أمس إلى بانياس ومن المقرر أن يبدأ تفريغها اليوم، متوقعة وصول باخرتي نفط يومي 26 و28 الشهر الجاري ومن ثم ستعود المصفاة للعمل وإنتاج المشتقات النفطية لمصلحة السوق.

الوطن

شام تايمز

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