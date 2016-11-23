«التجارة الخارجية» تنوي استيراد رز وسكر بـ141 مليار ليرة وأدوية بـ26.5 مليار العام القادم

تخطط المؤسسة العامة للتجارة الخارجية استيراد كميات مختلفة من المواد الغذائية بقيمة 169.6 مليار ليرة خلال خطتها السنوية لعام 2017 بالأسعار الجارية، تتركز على السكر الأبيض بقيمة 105.2 مليار ليرة لكمية 448 ألف طن والرز بقيمة 35.5 مليار ليرة لكمية 174 ألف طن، أي إجمالي السكر والرز 140٫7 مليار ليرة.

إضافة إلى استيراد الزيت النباتي بقيمة 1.1 مليار ليرة لكمية 2400 طن والملح بقيمة مليار و245 مليون ليرة لكمية 25 ألف طن، والورق بقيمة نحو 4.2 مليارات ليرة لكمية 10.6 آلاف طن.

ويتضمن جدول الخطة بنداً تحت اسم مصاريف مشتريات بقيمة 17.6 مليار ليرة وكرتون بقيمة 640 مليون ليرة لكمية 1500 طن.

وتتضمن خطتها كذلك استيراد أدوية زراعية بقيمة 677.4 مليون ليرة وسمنة نباتية بقيمة تقارب 905 ملايين ليرة لكمية ألفي طن، وتونا بقيمة تقارب 553 مليون ليرة لكمية 235 طناً، وسردين بقيمة نحو 751 مليون ليرة لكمية 325 طناً، وعدس مجروش أحمر بقيمة نحو 366 مليون ليرة لكمية ألف طن، وعدس أحمر حب بقيمة 342 مليون ليرة لكمية ألف طن، وحليب مجفف بقيمة تقرب من 180 مليون ليرة لكمية مئة طن، ورب البندورة بقيمة 79 مليون ليرة لكمية مئتي طن، ومعكرونة بقيمة 99 مليون ليرة لكمية 400 طن، وشعيرية بقيمة 50 مليون ليرة لكمية مئتي طن.

علما أن إجمالي مستوردات المؤسسة للعام 2010 لم تتجاوز 3.4 مليارات ليرة واقتصرت في حينها على السكر الأبيض والرز والشاي والورق والكرتون والأسمدة والأدوية الزراعية. وقدرت المؤسسة مستورداتها من الأدوية بقيمة 26.5 مليار ليرة للعام ذاته تتوزع على أدوية الطب البشري بقيمة 7.7 مليارات ليرة، وأدوية سرطانية بقيمة 7.7 مليارات ليرة، ولقاح بشري بقيمة 7.7 مليارات ليرة، ولقاح بيطري بقيمة 1.4 مليار ليرة.

وتضمن جدول مستورداتها للسوق الحرة مشروبات روحية بقيمة نحو 39 مليون ليرة وعطورات بقيمة 19 مليون ليرة وحقائب متنوعة بقيمة 27 مليوناً وللسوق المحلية مشروبات روحية بقيمة 39 مليون ليرة وساعات بقيمة 18 مليون ليرة.

وتتوقع المؤسسة على صعيد آخر تحقيق مبلغ أكثر من 2.8 مليار فائض موازنة سيكون متاح للتنمية في الخطة الاستثمارية للعام 2017 تتوزع على الأجور بقيمة تقرب من 10.8 مليار ليرة، ودخول مقبوضة من الغير بقيمة 700 مليون ليرة، والإنتاج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بقيمة أكثر من 4.5 مليارات ليرة، وضرائب ورسوم بقيمة 1.2 مليار ليرة وفوائد بقيمة 300 ألف ليرة، وإيجارات بقيمة 32 مليون ليرة، وخسائر رأسمالية ومصاريف متنوعة بقيمة 30 مليون ليرة، وأعباء اهتلاك بقيمة 12.3 مليون ليرة، ومثله فائض سيولة، علماً أن فائض الموازنة المقدر للعام 2017 يقرب من مثيله للعام 2010 الذي بلغ في حينه 2.2 مليار ليرة.

الوطن

شام تايمز

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