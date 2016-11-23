لم تكن تعلم أنه مشهور .. حبيبة سعد المجرد الإيطالية تكشف لأول مرة سبب انفصالها عنه

كشفت عارضة الأزياء الإيطالية لورا فريسون عن تفاصيل علاقتها بالفنان المغربي سعد المجرد، مؤكدة على إنها كانت تجمعها به علاقة حب.

وأضافت لورا فريسون إنها تعرفت على سعد المجرد في مدينة ميلانو في إيطاليا، وإنها لم تكن تعلم إنه فناناً مشهوراً، فهي أحبته كسعد الإنسان، بحسب تصريحها لصحيفة صدى البلد.

وعن سبب انفصالهما، قالت لورا فريسون أن سعد المجرد كان يركز دائماً في عمله فقط، وأن انفصالهما ليس له أي علاقة بأزمته الحالية، مؤكدة على إنها الآن لها حياتها الخاصة.

يذكر أن لورا فريسون علقت على خبر القبض على سعد المجرد بأنها تدعمه رغم كل ما حدث بينهما، مما دفع الكثير من الأقاويل في الانطلاق بشأن علاقتهما.

شام تايمز

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