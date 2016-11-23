تعرف على 4 أطعمة تحميك من ظهور الشعر الأبيض

تعاني العديد من السيدات من مشكلة الشيب المبكر، لذا تحاول بعضهن اللجوء إلى الأدوية التي تمنع ظهور الشيب بسرعة ومن بين العوامل التي تظهر الشيب باكرا الحالة النفسية وعوامل الوراثة، إلا إن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن بعض الأطعمة تلعب دورا فعالا في تأخير ظهور الشيب المبكر.

فيما يلي 4 أطعمة تحميك من الشيب المبكر وفق ما اوردتها شبكة 24 مصر :

البروكولي : غني بالفيتامينات B وB6 وB12 ، وحمض الفوليك الذي يساعد على نمو الشعر وتقوية فروة الرأس.

الجوز : من الفواكه الجافة المنتجة لمادة الميلانين، المعروفة بحفاظها على لون الشعر الطبيعي، بالإضافة إلى أنها غنية بالنحاس.

السلمون : يحتوي على كمية كبيرة من السيلينيوم الذي يقوم بتنظيم إنتاج الهرمون الذي يعطي للشعر لونه الأسود.

الملح : يحتوي على عنصر اليود الذي يساعد الجسم على منع شيب الشعر.

شام تايمز

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