سرقة مجوهرات وملابس بقيمة خمسة ملايين يورو من قطريتين بفرنسا

تعرضت شقيقتان قطريتان، الاثنين، لعملية سطو على طريق سريع في فرنسا، أسفرت عن سرقة مجوهرات وملابس بقيمة خمسة ملايين يورو.

وكانت السيدتان قد وصلتا إلى مطار لوبورجيه شمال باريس، ومتجهتان على الطريق السريع “A1” باتجاه العاصمة الفرنسية.

وأجبر رجلان ملثمان السيارة، من نوع بنتلي، على الانحراف عن الطريق السريع والتوقف قرب محطة وقود، ثم قاما برش الغاز المسيل للدموع على السيدتين وسائقهما، وسرقا كل ما هو موجود في السيارة.

وقد أعلنت السلطات الفرنسية أنها تحقق في الحادث.

(SKYNEWS)

شام تايمز

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