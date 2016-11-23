اللاجئون السوريون و الطلاب يساهمون في خفض متوسط أعمار سكان أقدم مدينة بألمانيا

مدينة “تريير” الألمانية الواقعة في ولاية “راين لاند – بفالتس”، تعتبر أقدم مدينة في ألمانيا (أكثر من 2000 عام)، ولديها الآن أقل معدل متوسط أعمار سكاني، وذلك بفضل الطلاب واللاجئين.

في مدينة تريير يبلغ المتوسط الآن 44,7 سنة، ولم يسبق لأي مدينة أو ناحية في ألمانيا الوصول لهذا الرقم.

هذه الأرقام أثبتت من قبل مبادرة “7 ياره لنغر” (7 سنوات أطول)، التي تحلل لحساب اتحاد التأمين الاقتصادي الألمانيGDV التغيرات الديموغرافية في ألمانيا.

وحققت تريير تراجعاً في متوسط أعمار السكان بعكس معظم المدن الألمانية، حيث بلغ هذا التراجع 0,9 سنة، بحسب ما صرح المتحدث باسم GDV.

عمدة المدينة “فولفرام لايبه”، قال إن ذلك يرجع بشكل أساسي للاجئين الذين استقبلتهم المدينة (معظمهم من سوريا)، وللمعاهد العليا التي تجذب العديد من الطلاب، ويضيف بأن القرب الجغرافي للوكسمبورغ يلعب دوراً مهماً أيضاً .

ويرى “رالف شبيغلر” نقيب رابطة البلديات والمدن في ولاية راين لاند بفالتس، إن استقدام اللاجئين لن يكفي للوقف في وجه ارتفاع معدل الأعمار، مما يشكل تحدياً كبير للبلديات والمدن.

شام تايمز

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