وكالة: ناقلات روسية تهرب وقود طائرات لسوريا عبر قبرص .. وموسكو ترد

افادت وكالة الانباء (رويترز), يوم الثلاثاء, نقلا عن مصدر مخابرات من حكومة بالاتحاد الأوروبي, إن ناقلات روسية هربت وقود طائرات إلى سوريا عبر قبرص, في حين ردت موسكو على هذه الانباء, نافية عدم وجود نقص في الوقود للطيران الروسي.

واوضح المصدر أن “سفينتين على الأقل تحملان العلم الروسي أوصلتا شحنات عبر قبرص في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي”.

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، اكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.

بدوره, رد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، بان ” العقوبات الأوروبية على توريد الوقود إلى سوريا، لا تخص مجموعة الطيران الروسية”.

واضاف “ربما الزملاء في وكالة “رويترز” سيندهشون أن روسيا الاتحادية، كما هو حال بريطانيا منذ فترة ليست بالبعيدة، ليستا عضوين في الاتحاد الأوروبي. والمؤامرات القائمة داخل الاتحاد الأوروبي من قيود و”عقوبات” لتوريد الوقود إلى سوريا، لا تخص مجموعة الطيران الروسية”.

ونفى الناطق “عدم وجود أي نقص في الوقود للطيران الروسي، خاصة عندما الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب الدولي”.

يشار إلى أن العمل العسكري الروسي في سوريا بدأ في نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وأعلنت دعمها الجيش النظامي عبر قصف مواقع التنظيمات الإرهابية في البلاد.

شام تايمز

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