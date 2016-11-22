بعد أن عاد بخفي حنين من دمشق .. دي ميستورا من ألمانيا : النظام السوري يريد كسب الحرب عسكرياً و بشكل سريع قبل تنصيب ترامب

عبر المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا عن انطباعه من أن بشار الأسد يريد استغلال الفترة الانتقالية في واشنطن حتى تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل للقيام بهجمات مدمرة لمواقع المعارضة في شرق حلب.

وقال دي ميستورا اليوم الثلاثاء في ندوة عقدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إنه كسب “انطباعا خلال زيارته الأخيرة لدمشق بأن الحكومة السورية تشعر بثقة كبيرة حاليا على قدرتها بكسب الحرب الجارية عسكريا وبشكل سريع”.

وأضاف دي ميستورا أن نظام الأسد يراهن على أن “استعادة حلب الشرقية من قبل قواته سيحطم معنويات المعارضين له كليا”. وتابع دي ميستورا “إلا أن تلك الحسابات لن تتحقق”.

من جانب آخر، يرى دي ميستورا أنه يمكن أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد ترامب فرصة للتقدم في مفاوضات حل الأزمة السورية.

وقال دي ميستورا إن “ترامب قال في حملته الانتخابية إنه سيركز بشكل أساسي على حملة مكافحة ميليشيات تنظيم داعش”.

وتابع دي ميستورا أن ذلك يعني “إمكانية إيجاد أرضية مشتركة مع الرئيس الروسي بوتين”، واعتبر دي ميستورا أن ذلك يشكل بداية طيبة .

مضيفا أن روسيا تتبع سياسة “عقلانية” بشأن سوريا، وتابع “من الممكن إذن أن تكون هناك محاولة روسية أمريكية لإيجاد حل لسوريا”.

(REUTERS)

شام تايمز

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