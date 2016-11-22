تقنية جديدة تخلصك من كابوس ” الشخير “

طورت شركة ألمانية جهازاً جديداً يساعد في الحد من الشخير. قدمت الشركة التي تتخذ من مدينة أولم جنوبي ألمانيا مقراً لها الجهاز خلال مشاركتها معرض التقنيات الطبية في دوسلدورف.

وتشرح ممثلة الشركة التي طورت هذه التقنية آنكه غروسهابل، الطريقة التي يعمل بها هذه الجهاز الذي يشبه سماعة الأذن “بواسطة غشاء الجهاز والضجيج يتعرف الجهاز على الشخير ويرسل إشارة صغيرة ونبضاً إلى الأذن”.

وتضيف الخبيرة أن الهدف من هذه الإشارة ليس إيقاظ الشخص الذي يشخر من النوم، وإنما دفعه إلى تغيير وضعية نومه.” فمن خلال تغيير الوضعية يتوقف الشخير”.

ويمكن فحص فعالية هذا الجهاز من خلال تطبيق يمكن تحميله على الهاتف الذكي، حيث يقوم هذا التطبيق بتحليل عبر رسوم بيانية.

أما سعر الجهاز فيبلغ 150 يورو، وسيتم عرضه في الأسواق ابتداء من عام 2017.

وإلى جانب هذا الجهاز طورت شركات متخصصة في الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة أيضاً أقنعة تنفس ثلاثية الأبعاد، تمنع الشخير وتحمي من الانقطاع المفاجئ في التنفس خلال النوم.

( Deutsche Welle )

شام تايمز

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