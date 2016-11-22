” نوكيا ” تطور نظاماً لتسيير طائرات دون طيار خصيصاً للإمارات

أعلنت شركة نوكيا أنها دخلت في شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، لتطوير نظام بيئي يدعم الاستخدام التجاري المعتاد لأنظمة طيران الطائرات بلا طيار في البلاد.

وقالت نوكيا في بيان على موقعها الإلكتروني إن المشروع سيجعل الإمارات أول دولة في العالم تسمح للشركات والمؤسسات الحكومية باستغلال الطائرات دون طيار، في محيط موثوق، وآمن، وخاضع للإدارة المُحكمة.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أضافت الشركة، أن المشروع يندرح في إطار مبادرة من الهيئة تهدف إلى ضمان تحول دبي إلى إحدى أذكى المدن في العالم في حدود 2017، والسماح لمشغل الشبكات الآمنة لدى حكومة دبي، نداء، بتطوير شبكة من الجيل القادم لتأمين الخدمات الاستراتيجية ودعم استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني نفسها.

وأوضحت الشركة أن المشروع يتمحور حول نظام “يو تي إم” لإدارة حركة النقل الذي ابتكرته، للتصرف وإدارة رحلات الطائرات دون طيار داخل المدن وما حولها، ويسمح نظام نوكيا الجديد، بترخيص تسيير رحلات الطائرات دون طيار أوتوماتيكياً، وضمان مراقبة وأمن المناطق الممنوعة على حركة هذه الطائرات.

شام تايمز

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