طريقة احتفال رونالدو الجديدة تثير التساؤلات

أثارت طريقة الاحتفال الجديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، الكثير من التساؤلات بين الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي والنقاد في وسائل الإعلام.

وكان رونالدو قاد فريقه ريال مدريد إلى حسم الديربي أمام جاره أتلتيكو مدريد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الاسباني بتسجيله ثلاثية الفوز.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، كشف الدون عن طريقة احتفال جديدة بعد هدفه الثاني الذي جاء من ركلة جزاء، حيث ركض المهاجم البرتغالي أمام عدسات الكاميرا قبل أن يجلس على ركبتيه ثم وضع يده على ذقنه، وهي طريقة احتفال مغايرة تماما عن تلك التي عهدتها الجماهير عن اللاعب.

وتباينت ردود الأفعال بين الجماهير حول طريقة احتفال رونالدو الجديدة، فمنهم من رأى أن اللاعب أراد تغيير طريقة احتفاله المعروفة، ومنهم من رأى أن الدون حاول إرسال رسالة ما.

وتداول المغردون عددا كبيرا من الصور لطريقة الاحتفال الجديدة للنجم البرتغالي بعد هدفه الثاني في مرمى أتلتيكو مدريد، مشيدين بما قدمه الدون على ملعب فيسنتي كالديرون.

شام تايمز

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