بوتين يحمل المسؤولية لكل من يحرض الرياضيين على تعاطي المنشطات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانونا بشأن إضافة مادة للقانون الجنائي الروسي بخصوص تحميل المسؤولية لكل من يحرض الرياضيين على تعاطي المنشطات.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء أنه وفقا للقانون “سيعاقب كل من يحرض الرياضيين على استخدام المنشطات من المدربين والمتخصصين في الطب الرياضي بغرامة تصل إلى 300 ألف روبل ما يعادل 4700 دولار تقريبا أو بمقدار دخل المذنب لمدة تصل إلى ستة أشهر مع إمكانية حرمانه من أهلية تولي مناصب معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة مع إمكانية الحرمان من حق تولي مناصب معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات”.

وجاء ذلك بعد اتهام ريتشارد ماكلارين رئيس اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”روسيا بالإشراف على برنامج للتلاعب بنظام المنشطات في أولمبياد سوتشي الشتوي 2014 وبطولة العالم لألعاب القوى في موسكو 2013 ما تسبب بحرمان مجموعة من الرياضيين الروسيين من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في آب الماضي في ريو دي جانيرو البرازيلية.

شام تايمز

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