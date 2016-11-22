تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق صالح مسلم وعدد من قيادات حزب العمال الكردستاني

أصدر القضاء التركي, يوم الثلاثاء, مذكرات اعتقال بحق زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم وعدد من قيادات حزب العمال الكردستاني.

وقالت وسائل إعلام تركية أن “مذكرة الاعتقال بحق مسلم صدرت بعد تلقي معلومات جديدة في سياق التحقيقات في تفجير إرهابي في أنقرة يوم 17 شباط الماضي، أدى إلى مقتل 29 شخصا”.

وتابعت وسائل الإعلام أن “مذكرات اعتقال صدرت أيضا بحق القياديين في حزب العمال الكردستاني في أوروبا زبير أيدار ورمزي كارتال وعناصر آخرين في الحزب بينهم القياديون جميل باييك ومراد كاراييلان وفهمان حسين”.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي تتهم أنقرة مسلم بالتورط في تدبيره، وقع يوم 17 شباط الماضي قرب المنطقة التي فيها مقرات البرلمان وهيئة الاركان العامة للجيش ومساكن للعسكريين، إذ استهدف التفجير بواسطة سيارة مفخخة قافلة كانت تقل عسكريين.

وكان تنظيم “صقور حرية كردستان” المنضوي تحت لواء حزب العمال الكردستاني، قد تبنى مسؤولية الهجوم.

ويرتبط حزب الاتحاد الديمقراطي بوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة في حربها على تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

وغضبت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي من هذا الدعم. وهي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقود تمردا مسلحا منذ 30 عاما في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد.

شام تايمز

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