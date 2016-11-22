تركيا تحل اشكالية تثبيت زواج السوريين بمنح قيود مدنية تركية

بدأت دوائر الهجرة في الولايات التركية المختلفة، بمنح اللاجئين السوريين المقيمين على الاراضي التركية، وثيقة (قيد مدني فردي) وثيقة عازب لتوثيق حالات الزواج والحصول على عقد زواج ودفتر عائلة تركي مسجل لدى دائرة النفوس بشكل رسمي.

ويعاني عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في تركيا من صعوبة أو استحالة تثبيت زواجهم، بسبب طلب السلطات التركية لورقة إثبات العزوبية من مؤسسات النظام السوري مصدقة من خارجية النظام وقنصليته في اسطنبول، ما دفع كثيرين للحصول على ورقة قيد مدني مزورة عبر سماسرة يعملون باستصدار هذه الاوراق، ودفع أكثر من 500 ليرة تركية، مقابل الحصول على أوراق غير أصلية، لكنها تحل مشكلتهم.

مصدر في دائرة الهجرة باسطنبول (فضل عدم ذكر اسمه) قال لاورينت نت، إن “هذه الورقة (الوثيقة) تمنح لحاملي الإقامات والحماية المؤقتة (الكمليك)، فيما لا تمنح لمن يملكون جواز سفر فقط، لأن هذا الشخص ليس له قاعدة بيانات عن أحواله الشخصية”.

وأضاف الموظف المسؤول، أن “استصدار هذه الوثيقة يتطلب وقتاً يتراوح ما بين شهرين لثلاثة أشهر في اسطنبول، فيما قد تنخفض هذه المدة في ولايات أخرى لم يحددها”.

وتأكد موقع “اورينت نت” من هذه المعلومات عبر توثيقها من خلال أحد اللاجئين السوريين (نديم.ج) والذي يحمل اقامة سياحية، ويقيم في اسطنبول، للتسجيل عليها، حيث استغرق وقت الحصول عليها من قبل دائرة الهجرة شهرين و10 أيام.

ويرجع طلب المحاكم التركية لوثيقة العزوبية لقانون الأحوال الشخصية التركي، الذي يمنع تعدد الزوجات ويعاقب عليه بالغرامة والحبس، إذ لا تسجل المحاكم التركية حالات الزواج إلا بوجود هذا الإثبات، من البلدان الأصلية للمقيمين.

وعلى مدار خمس سنوات معظم حالات الزواج الحاصلة في تركيا لم تثبت رسميا لا في سوريا ولا في تركيا، ما أدى لخلق جيل كامل دون قيود، حيث يبقى الطفل دون اعتراف رسمي، وبدون جواز سفر يثبت جنسيته السورية، بسبب رفض السلطات التركية تسجيل المواليد على خلفية غياب دفتر العائلة وعقد الزواج، وصعوبة تسجيلها في سوريا بسبب الخوف من الاعتقال ومزاجية القنصلية السورية في اسطنبول بمنح الأوراق الثبوتية.

شام تايمز

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