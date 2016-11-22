فتح باب التسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي ممن لم يتقدموا سابقاً للمفاضلة العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن فتح باب التقدم إلى التسجيل المباشر عام وموازي للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى المفاضلة العامة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي لعام 2016 للعام الدراسي الحالي وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للقبول اعتبارا من صباح يوم الأحد 27-11-2016 ولغاية يوم الخميس الواقع في 1-12-2016.

وأكدت الوزارة في اعلانها ضرورة تقدم الراغبين بطلباتهم ضمن المواعيد المحددة الكترونيا في مديريات شؤءون الطلاب في الجامعات ليصار إلى إصدار قرارات قبولهم من وزارة التعليم العالي على ألا يتم استلام أي طلب إلا بعد التأكد من عدم تقدم الطالب إلى المفاضلة العامة لهذا العام أو مفاضلة التعليم الموازي والا يدون الطالب رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقا إضافة الى التأكد من حيازة الطالب الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا للمحافظات وتحقيق الشروط الاخرى المطلوبة لكل اختصاص.

التعليم العالي: فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر في التعليم الموازي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر في التعليم الموازي للعام الدراسي 2016-2017 للطلاب الذين تقدموا إلى مفاضلة التعليم الموازي ولم يدونوا العدد المطلوب من الرغبات في بطاقة المفاضلة ورفضت جميع رغباتهم وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للتعليم الموازي اعتباراً من 27 الجاري ولغاية يوم الخميس 1-12-2016.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى هذه المفاضلة الى تقديم طلباتهم ضمن المواعيد المحددة الكترونياً في مديريات شؤءون الطلاب في الجامعات ليصار إلى إصدار قرارات قبولهم من وزارة التعليم العالي وعلى ألا يتم استلام أي طلب إلا بعد التأكد من أن يكون الطالب قد تقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي ولم يدون العدد المطلوب من الرغبات ورفضت جميع رغباته ولا يدون الطالب رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقا إضافة إلى التأكد من حيازة الطالب على الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا المعلنة وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر في التعليم الموازي للعام الدراسي 2016/2017 للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من محافظات /درعا والسويداء والقنيطرة وادلب والحسكة والرقة ودير الزور/ لعام 2016 اعتبارا من 27 الجاري ولغاية يوم الخميس 1-12-2016.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإعلان مخصص للطلاب الذين تقدموا إلى مفاضلة التعليم الموازي ولم يدونوا العدد المطلوب من الرغبات في بطاقة المفاضلة ورفضت جميع رغباتهم وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للتعليم الموازي لأبناء المحافظات.

ولفتت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات يتم ضمن المواعيد المحددة الكترونياً في مديريات شؤءون الطلاب في الجامعات ليصار إلى إصدار قرارات قبولهم من وزارة التعليم العالي وعلى ألا يتم استلام أي طلب إلا بعد التأكد من حصول الطالب على الشهادة الثانوية لعام 2016 من إحدى محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وادلب والحسكة والرقة ودير الزور والتأكد من حيازة الطالب على الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا لأبناء المحافظات وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.

وأكدت الوزارة أن القبول يكون على أساس التعليم الموازي حتى التخرج ولا يحق للطالب التحويل أو تغيير القيد على المفاضلة العامة.

شام تايمز

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