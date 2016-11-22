مارست الجنس مع كلب لإثارة غيرة عشيقها وشهواته الجنسية

لندن ـ “شام تايمز”: اعتقلت الشرطة الاسترالية إمرأة في السابعة والعشرين من العمر مارست الجنس مع كلب، وقامت بتصوير الممارسة البهيمية لإثارة غيرة عشيقها وشهواته الجنسية.

وذكرت تقارير صحفية أن المرأة، جينا دريسكول، مارست الجنس مراراً وتكراراً مع الكلب المحظوظ وكان من فصيلة البيتبول المعروفة بشراستها، وابلغت طبيباً نفسياً أن شهواتها الجنسية البهيمية دمّرت حياتها بعد أن قرر عشيقها هجرها بسبب ذلك.

وقالت إن محكمة بمدينة بريزبن عاصمة ولاية كوينزلاند الاسترالية قررت وضع جينا تحت المراقبة بعد توجيه الشرطة ضدها مجموعة من التهم، إثر عثورها على ثلاثة أشرطة فيديو في هاتفها المحمول وهي تمارس الجنس مع الكلب المحظوظ.

وأقرت المرأة الاسترالية أمام المحكمة بارتكاب جرم البهيمية والاتجار بالمخدرات وطعن إمرأة بشوكة وعض طفل مرتين، وأصدرت بحقها حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين وستة أشهر بتهمة الاتجار بالمخدرات، وأسقطت التهم الأخرى عنها بما فيها ممارسة الجنس مع كلب.

وكانت الشرطة الهندية اعتقلت شاباً في الثانية والعشرين من العمر لقيامه بقتل كلبة وإقدامه على ممارسة الجنس مع جثتها. كما ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل وهو يمارس الجنس مع كلبتيه الأنيستين، واعتقلت الشرطة البريطانية إمرأة بعد عثورها على شريط فيديو في هاتفها المحمول وهي تمارس الجنس مع أخطبوط حي.

شام تايمز

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