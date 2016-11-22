اختبئا في دورة مياه بملعب أولد ترافورد وأمضيا ليلة فيها لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد والأرسنال مجاناً

لندن ـ “شام تايمز”: اختبأ اثنان من مشجعي نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم في دورة مياه بملعب النادي (أولد ترافورد) وامضيا ليلة كاملة فيها، للتفرج مجاناً على مباراة ناديهما ضد الأرسنال التي جرت السبت الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الشخصين كانا يقومان بجولة في ملعب أولد ترافورد مع مجموعة من مشجعي النادي، غير أنهما قررا الانفصال عنها والاختباء في دورة مياه.

واضافت أن موظفي الأمن في ملعب مانشستر يونايتد عثروا على المشجعين المتحمسين في دورة مياه خلال قيامهم بجولة تفقدية للتأكد من سلامة الملعب قبل انطلاق المباراة، وقاموا بتسليمهما للشرطة.

واشارت (بي بي سي) إلى أن الشرطة اخلت سبيل المشجعين دون تهم واكتفت بتوجيه تحذير لهما، فيما أكد متحدث باسم نادي مانشستر يونايتد أن الحادث لم يشكل أي خطر على سلامة المشجعين.

ويأتي هذا الحادث بعد ستة أشهر على إلغاء مباراة مانشستر يونايتد ضد نادي بورنموث جراء العثور على طرد مشبوه في دورة مياه في ملعب أولد ترافورد، وتبين لاحقاً أنها عبوة ناسفة وهمية تركت دون قصد في اعقاب تدريبات جرت الأسبوع الماضي حول التعامل مع الحالات الطارئة.

يشار إلى أن مباراة مانشستر يونايتد والأرسنال انتهت بالتعادل 1 ـ 1.

شام تايمز

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