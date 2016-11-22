طوني بلير يخطط لاطلاق منظمة سياسية جديدة للتعامل مع مضاعفات صعود ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن ـ “شام تايمز”: يخطط رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير لاطلاق منظمة سياسية جديدة للتعامل مع التطورات الجديدة المتسارعة على الساحة الدولية، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة وتصويت أبناء بلده بالأكثرية لصالح انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة (الغارديان) أن بلير يريد من وراء المنظمة الجديدة التحرك بقوة لمكافحة الشعبوية المتصاعدة في العديد من الدول الغربية، واستنباط ردود سياسية صلبة للرد على الغضب المتزايد من العولمة والمتمثل بانتخاب ترامب وتصويت البريطانيين على خروج بلادهم من عضوية الاتحاد في الاستفتاء الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت إن المنظمة الجديدة سيطلقها بلير مطلع العام المقبل، غير أنه لا يعتزم استخدامها بمثابة حملة ضد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو كما يُعرف بلقب (بريكزيت)، تركّز على بريطانيا فقط، ويريد بدلاً من ذلك استعمالها لدراسة العوامل الرئيسية إلى أدت إلى بريكزيت، وسبل تقوية تيار يسار الوسط بعد تراجع دوره كقوة سياسية في المملكة المتحدة.

واضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطّلع أن بلير “يعتقد أن هناك فراغاً في قلب السياسة البريطانية بعد أن فرغت من أي تيار يعبّر عن وجهة نظر الملايين، ويرى أيضاً أن تيار يسار الوسط يحتاج لاستعادة موقعه القوي في السياسة لاعتقاده بأن حزب العمال الذي تزعمه تخلى عن نهجه الفكري، ويعتزم التركيز على السياسة بشكل شمولي ومن دون الاقتصار على الساحة الأوروبية كوسيلة لاضفاء الشرعية على وجوده السياسي”.

وكان بلير اعلن الشهر الماضي أنه سيغلق جميع مؤسساته الاستشارية التجارية، ووجّه رسالة إلى موظفيه عبر البريد الالكتروني يبلغهم فيها بقراره اغلاق مؤسسة (طوني بلير أسوشيتس)، وتكريس جل وقته للعمل الخيري غير الربحي.

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، وزعيم حزب العمال من 1994 إلى 2007، وتولى بعدها منصب المبعوث الخاص للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط من 2007 وحتى 2015.

شام تايمز

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