السيطرة عليه كاملاً تعني سقوط الإنذارات والحيدرية .. المرصد : قوات النظام تحقق تقدماً استراتيجياً في حلب وتسيطر على القسم الشرقي من “مساكن هنانو” (فيديو)

قالت وكالة “فرانس برس”، إن قوات النظام وحلفاؤها حققت تقدماً في عمق الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في مدينة حلب.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لـ “وكالة فرانس برس″ “حققت قوات النظام وحلفاؤها من روس وايرانيين ومقاتلين من “حزب الله” اللبناني تقدماً استراتيجياً ليل الاحد بسيطرتها على القسم الشرقي من حي مساكن هنانو”، مشيرا الى استمرار “الاشتباكات العنيفة” بين الطرفين الاثنين.

وأفاد مراسل لـ “فرانس برس″ في شرق المدينة بقصف “هستيري” متواصل على احياء عدة في المدينة.

وبدأت قوات النظام هجوما بريا على احياء حلب الشرقية في 22 ايلول/سبتمبر الماضي، توقف اثر اعلان روسية هدنتين متتاليتين من جانب واحد.

وأوضح عبد الرحمن ان التقدم في مساكن هنانو “هو الاول من نوعه داخل الاحياء الشرقية منذ سيطرة الفصائل المعارضة عليها”.

وأضاف “لهذا الحي رمزية كبيرة باعتباره اول حي تمكنت الفصائل من السيطرة عليه في مدينة حلب قبل التوسع الى بقية الاحياء”.

وقال مدير المرصد في تصريحات تلفزيونية، إن “النظام يسعى للسيطرة على حي مساكن هنانو والتقدم من بستان الباشا والسيطرة على حي الصاخور، من أجل تقطيع أوصال أحياء حلب الشرقية، والسيطرة على القسم الشمالي من هذه الأحياء، وهناك عملية إشغال في حي الشيخ سعيد بالقسم الجنوبي من أحياء حلب الشرقية، تقوم بها قوات النجباء العراقية،

وبذات الوقت هناك هجوم عنيف تشنه قوات النظام بقيادة سهيل الحسن مدعمة بمسلحين موالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية، على محور مساكن هنانو وسيطر على المساكن العشوائية في أطراف الحي، ومساكن هنانو هي أول حي تم السيطرة عليها بمدينة حلب في عام 2012، كما أن هناك خطة واضحة للنظام للتقدم من محور بعيدين بدعم لواء القدس الفلسطيني”.

ونقلت عن خبراء عسكريين أنه في حال تمكن الجيش من السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو، فإنه “يسقط نارياً أحياء الإنذارات والحيدرية وأرض الحمرا”، وهو ما اكده المرصد السوري.

وتحدث عضو المكتب السياسي في “حركة نور الدين زنكي”، ابرز الفصائل المقاتلة في حلب، ياسر اليوسف لوكالة فرانس برس عن “معارك محتدمة” في الحي.

واوضح ان قوات النظام “حاولت فجرا (أمس) التقدم برا في حي الشيخ نجار في شرق المدينة وحي الشيخ سعيد جنوبا” من دون ان تنجح.

شام تايمز

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