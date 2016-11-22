قصف يستهدف اللطامنة بريف حماه وأحياء مدينة حلب الشرقية .. سانا :القضاء على إرهابيين من “جبهة النصرة” بدرعا البلد وريف القنيطرة

سقط قتلى وجرحى, يوم الثلاثاء, بقصف على مدينة اللطامنة بريف حماه الأمر الذي وصفته المعارضة بـ “المجزرة”, كما سقط ضحايا في مناطق بريف ادلب.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن قتلى وجرحى سقطوا بقصف جوي على مدينة اللطامنة بريف حماه.

وبحسب المصادر فإن سبعة أشخاص قتلوا, تم التعرف على خمسة منهم, وجرح أكثر من عشرة آخرون بهه الحادثة التي وصفتها المعارضة بـ “المجزرة”.

وتعد اللطامنة أبرز مدن ريف حماه الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة إلى جانب كفرزيتا ومورك وبلدات الريف الغربي، وحاول الجيش النظامي اقتحامها مرارا واستهدافها، ما أدى إلى ارتكاب مجازر عدة بحق سكانها.

جاء ذلك عقب يوم من سقوط قتلى وجرحى جراء شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف مدينة ادلب ومدينة جسر الشغور وأطرافها في الريف الغربي.

كما استهدف الطيران الحربي أكثر من 10 نقاط في عموم المحافظة بينها جسر الشغور والتمانعة وسكيك وخان شيخون ومرعند ومدينة إدلب والكندة.

ويشار الى ان مناطق عدة في ريف ادلب والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة تتعرض بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

كما تواصل القصف الجوي والمدفعي من قبل الجيش السوري وطائراتها الحربية والمروحية على أحياء حلب الشرقية، حيث وقع عدد من القتلى في القصف على أحياء جسر الحج والمعادي والصاخور والفردوس والشعار والسكري،

فيما تستمر الاشتباكات متفاوتة العنف في حلب القديمة ، حيث تسعى القوات السورية لتحقيق تقدم على محاور المدينة القديمة، بغطاء من القصف المكثف الذي يستهدف مواقع الفصائل ومناطق سيطرتها في المدينة، كما تدور اشتباكات عنيفة بين حركة النجباء العراقية والجيش السوري من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في حي الشيخ سعيد الواقع بالقسم الجنوبي من أحياء المدينة الشرقية، وسط قصف متبادل واستهدافات بين الجانبين،

ومعلومات عن تمكن الجيش السوري من التقدم في نقاط بالحي، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية، كذلك قصفت الطائرات الحربية مناطق في بلدة معارة الارتيق بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على إرهابيين من “جبهة النصرة” بدرعا البلد وريف القنيطرة

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات مدفعية على تحركات ونقاط تحصن مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة ” المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن وحدة من الجيش “دمرت برمايات من سلاح المدفعية عددا من الآليات مزودة برشاشات متنوعة في محيط تل الحمرية وظهرة الكسارات وكروم الكشة جنوب قرية حضر” بالريف الشمالي للمحافظة.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات أسفرت أيضا عن “إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس بصاروخ موجه سيارة تقل عددا من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على طريق الحميدية الحرية في حين أوقعت وحدات من الجيش السبت الماضي 25 قتيلا على الاقل بين صفوف التنظيم التكفيري ودمرت لهم راجمة صواريخ ومدفعا ثقيلا في مدينة القنيطرة المحررة وكسارات طرنجة وكروم الكشة.

وتنتشر في ريف القنيطرة تنظيمات تكفيرية يغلب على عناصرها مرتزقة أجانب من تنظيم “جبهة النصرة” تسلل بعضها من الاراضي المحتلة وبتنسيق مباشر مع الكيان الاسرائيلي وتتلقى منه جميع أشكال الدعم وتعالج أفرادها في مشافي الكيان الغاصب.

القضاء على إرهابيين من “جبهة النصرة” وتدمير لهم وكرا ونقطة محصنة في مخيم النازحين بمنطقة درعا البلد

كما نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على أوكار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد وكبدتهم خسائر بالأفراد ودمرت لهم نقطة محصنة.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “الرمايات النارية طالت نقاط انتشار مجموعات إرهابية في مخيم النازحين وادت إلى تدمير وكر للإرهابيين ودشمة رشاش غرب المخيم إضافة إلى ايقاع عدد منهم قتلى ومصابين”.

ودمرت وحدة من الجيش أمس عدة عربات بمن فيها من ارهابيين وأحد المقرات في ضربات مركزة على تحصيناتهم وتجمعاتهم جنوب غرب مخيم النازحين.

وتنتشر في عدد من أحياء مدينة درعا وريف المحافظة مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” تعتدي بشكل متكرر على الأهالي في الأحياء والمناطق السكنية بالقذائف المتنوعة التي يذهب ضحيتها العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

شام تايمز

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