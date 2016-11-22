روسيا : قاعدة طرطوس ستصبح قاعدة بحرية روسية متكاملة بعد أقل من عامين

قال مجلس الاتحاد الروسي، إن قاعدة طرطوس العسكرية، قد تصبح قاعدة بحرية روسية متكاملة بعد أقل من عامين من توقيع الاتفاقية مع نظام بشار الأسد.

وستكون قاعدة طرطوس قادرة على تقديم حزمة متكاملة من خدمات الدعم للسفن الحربية بعد تحديثها، بحسب المجلس.

وقالت قناة الميادين التابعة للنظام، إن مسؤولاً برلمانياً روسياً أكد أن قاعدة طرطوس ستكون قادرة على استقبال حاملات طائرات وغواصات نووية بعد التحديث.

شام تايمز

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