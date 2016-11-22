ألمانيا : محاكمة ثلاثة أشخاص عرقلوا عملية إطفاء حريق في مأوى لاستقبال اللاجئين

قال متحدث باسم محكمة باوتسن في ولاية ساكسونيا الألمانية اليوم الاثنين إن ثلاثة رجال من المتفرجين على إضرام نار في مكان كان مخططا أن يبنى فيه مركز للاجئين في باوتسن، وجهت لهم تهمة مقاومة موظفين مكلفين بتنفيذ القانون.

ورغم تحذيرات الشرطة التي طلبت منهم مغادرة المكان كي يتمكن رجال الإطفاء من القيام بعملهم، إلا أنهم رفضوا ذلك، كما أنهم علقوا بعبارات غير لائقة على الحرق.

وكانت النار أضرمت في فندق آنذاك، كان من المقرر أن يأوي لاجئين في شهر فبراير/ شباط. وذكرت الشرطة أن متفرجين على الحادث أظهروا فرحة كبيرة وأدلوا بتعليقات غير لائقة بشأن اللاجئين، ما أدى إلى موجة إدانات واسعة في ألمانيا.

(DPA)

شام تايمز

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