ألمانيا : إصابة امرأة بجروح خطيرة بعد أن ربط رجل حبلاً حول رقبتها و جرها بسيارته !

قالت الشرطة إن امرأة في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أصيبت بجروح خطيرة يوم أمس الأحد بعد أن تم جرها خلف سيارة بحبل ملفوف حول عنقها.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سائق السيارة ربط حبلا حول رقبة المرأة، التي تبلغ من العمر 28 عاما، قبل أن يثبته بمركبته.

ثم قاد السيارة عبر مدينة هاملن، ساحبا المرأة خلفه.

وعثر على المرأة، التي أصيبت بجروح خطيرة، على رصيف وتم نقلها الى مستشفى بطائرة مروحية.

وسلم الجاني المشتبه به نفسه لأحد مراكز الشرطة.

(DPA)

شام تايمز

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