” فيس بوك مسنجر ” يصل إلى السيارات عبر ” أندرويد أوتو “

أعلنت شركة غوغل أن نظام أندرويد أوتو يعمل حالياً مع تطبيق فيس بوك مسنجر، وبالتالي يتمكن قائد السيارة من استقراء الرسائل الواردة عبر تطبيق التراسل الفوري ماسنجر عن طريق نظام أندرويد أوتو.

ويمكن لقائد السيارة الرد على الرسائل الواردة عن طريق الأوامر الصوتية أو حتى إملاء رسالة نصية جديدة إلى جهات الاتصال المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال زر “أنا أقود السيارة”، لإخبار المتصلين بأن قائد السيارة غير متاح الآن. ويعمل نظام أندرويد أوتو مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل غوغل بدءاً من الإصدار أندرويد .0.5 .

( DPA )

شام تايمز

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