بالفيديو .. لاعبات جمباز يؤدين تحدي المانيكان بطريقة مدهشة

أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، مجموعة من لاعبات الجمباز وهن يؤدين تحدي “المانيكان” الذي انتشر في الآونة الأخيرة على نطاق واسع.

وأظهر الفيديو الذي نشره نادي بانغور البريطاني للجمباز، لاعبات جمباز من جميع الفئات العمرية وهن يتخذن وضعيات صعبة ثابتة ويظهرن وكأنهن دمى لا تتحرك.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قالت رئيسة المدربين في النادي سارة أوستن لصحيفة ديلي بوست “لا يمكنني أن أصدق بأن لاعبات الجمباز تمكنّ من القيام بهذا. لم يكن هذا الفيديو بهدف المتعة فحسب ولكنه كان فرصة رائعة لإشهار النادي”.

وأضافت سارة “يبلغ عدد مشتركي النادي 550 مشتركاً في الوقت الحالي، ونحن بصدد نقل مقره إلى مكان أكبر لكي يستوعب المزيد من المشتركين الذين تزايد عددهم في الآونة الأخيرة”.

ويأتي الفيديو بعد أن قام العديد من المشاهير مثل نيكول شيرزينغر و لاعب الكرة جيمي فاردي، بالمشاركة في تحدي “المانيكان” الذي انتشرت حماه في الأيام الماضية، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

شام تايمز

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