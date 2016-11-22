الجيش اللبناني يحول مخيم “عين الحلوة” إلى سجن ببناء جدار عازل

بدأ الجيش اللبناني ببناء سور حول مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان المجاور لمدينة صيدا والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 ألف من النازحين الفلسطينيين، ما أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن هذا الجدار يشبه “جدار الفصل” الذي بناه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وحزمت السلطات اللبنانية قرارها ببناء جدار عازل بارتفاع 4 أمتار على حدود مخيّم عين الحلوة، وبدأت معالم هذا الجدار تظهر، إذ انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة تحمل مكعبّات إسمنت تضعها حول المخيم.

غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

وعلق عشرات النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على صور آليات تابعة للجيش اللبناني تقوم بإضافة مقاطع جاهزة من الاسمنت في محيط المخيم داعين لتشكيل أكبر حملة رفض لبناء الجدار وإجبار السلطات اللبنانية على وقف بنائه.

كما اعتبر النشطاء بناء الجدار كمن يعامل الفلسطينيين كما “الحيوانات” في لبنان، ومخالفة الموقف المنشود من الدول العربية لمقابلة نكبة اللاجئين الفلسطينيين بمعاملة تليق بتضحياتهم ومعاناتهم لا أن تزيد من الويلات التي يتعرضون بها.

ضغوطات دولية لاستخراج النفط

وتتخوف فصائل فلسطينية من تداعيات أمنية قد يسببها هذا الجدار في حال لم يتم العدول عنه، في وقت أفادت فيه مصادر متطابقة من الفصائل الفلسطينية عدم علمها المسبق بتفاصيل بناء الجدار، في صيغة معدلة عن الصيغة التي وافقت عليها قبل سنوات، والتي تهدف لتشييد فواصل تضبط الأوضاع الأمنية في المخيم ومنع أي اختراقات.

وأشار مصدر فلسطيني رفض الكشف عن اسمه لـ “عربي 21″، إلى أن “المضي في بناء الجدار على هذا النحو جاء بعد ضغوط دولية، ولضمان استخراج النفط من بحر لبنان وفق العقود المنوي إبرامها بين الشركات والدولة اللبنانية”.

ونفى المصدر أن يكون “الهاجس الأمني هو الدافع الأول للإسراع في بناء الجدار حول المخيم”. وسيستغرق العمل في الجدار نحو 15 شهراً، تحت إشراف ضباط من الجيش اللبناني.

عدم النظر إلى المخيّمات الفلسطينيّة بمنظار أمني

وأعربت أوساط فلسطينية في مدينة صيدا، عن أملها في تعاود الحكومة اللبنانية النظر بشأن بناء جدار إسمنتي حول مخيم عين الحلوة الذي يعيش فيه أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني.

وقال بيان صادر عن القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في منطقة صيدا إن بناء مثل هذا الجدار “يحوّل المخيم إلى سجن كبير ويزيد من معاناة سكّان المخيم، ويسيء للعلاقة الأخوية للشعبين الفلسطيني واللبناني. ومقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونيّة، وعدم النظر إلى المخيّمات الفلسطينيّة بمنظار أمني بحت”.

ودعا البيان الدولة اللبنانية والأحزاب والقوى اللبنانية إلى “إجراء حوار لبناني فلسطيني شامل، حول مجمل الوضع الفلسطيني وصولا الى استراتيجية مشتركة لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير، على قاعدة المحافظة على سيادة لبنان وتأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين”.

إدانات ورفض

من جهتها قالت المنظمة العربية لحقوق لإنسان في بريطانيا، أن الجدار العازل الذي شرعت الحكومة اللبنانية ببنائه حول مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، لن يعزز الأمن وسيعمق من الغربة و البؤس والحرمان الذي يعيشه الفلسطينيون داخل المخيم.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن فكرة إنشاء جدار لعزل مجموعة من السكان حفاظا على الأمن، فكرة بالية لم تعد مقبولة من النواحي القانونية والأخلاقية كافة، في ظل تطور وسائل الحفاظ على الأمن التي تمكن من فرض الأمن وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.

وبينت المنظمة أن التعامل الأمني مع اللاجئين الفلسطينيين والنظر إلى المخيمات بأنها بؤر تهدد أمن لبنان يشكل مستديم، لن يسعف الحكومة اللبنانية بوضع حلول ناجعه لأي حوادث أمنية مصدرها المخيمات.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes