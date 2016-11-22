صديقته حاولت الدفاع عنه عبر تحمل المسؤولية كاملة .. النمسا : القبض على لاجئ سوري عثرت الشرطة على كميات كبيرة من المخدرات في شقته

قالت وسائل إعلام نمساوية، إن شرطة مدينة “زالتسبورغ”، شمالي البلاد، داهمت شقة لاجئ سوري، وعثرت فيها على كميات كبيرة من المخدرات و”الحشيش”، إلى مبلغ من المال.

وأفاد موقع “كرونه” النمساوي، يوم أمس الأحد، أن الشرطة داهمت شقة السوري (25 عاماً)، وعثرت على 225 غراماً من “الأمفيتامين” الذي يعتبر من المخدرات المحظورة.

وأشارت الشرطة إلى أن الكلاب البوليسية ساعدت في الكشف عن وجود كمية من الماريغوانا و”حبوب النشوة” والكوكايين، وعدة آلاف من اليوروهات.

ولفت الموقع إلى أن المتهم السوري وصديقته النمساوية (16 عاماً)، ادعيا أنهما لا يعرفان الرقم السري للخزينة (حيث تتواجد المخدرات)، ما دفع الشرطة لفتحها بالاستعانة بمختصين.

وحاولت صديقة السوري الدفاع عنه عبر الادعاء أن المخدرات ملك لها، لكن التحقيقات كشفت زيف ادعائها، ليتم إطلاق سراحها وإحالة صديقها السوري للمحاكمة.

وذكر الموقع أن صديقة الشاب حاولت الدفاع عنه عبر الادعاء أن المخدرات ملك لها ولكن تبين في التحقيق أن المخدرات لا تعود إليها ثم أطلقت الشرطة سراحها وأحيل الشاب إلى السجن.

شام تايمز

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