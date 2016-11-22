هدية ظريفة لبوتين من إحدى معجباته

اضطر حراس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل، عندما حاولت سيدة من بيرو الاقتراب منه عند مشاركته في قمة “أبيك” هناك، لكن اتضح لاحقا أن السيدة أرادت تسليم بوتين هدية صنعتها بيديها.

وبعد الحادث، الذي لفت انتباه وسائل الإعلام الروسية والبيروفية، نقل القائمون على تنظيم القمة، الهدية لـ بوتين، وهي عبارة عن كنزة صوفية بالألوان والزخارف التقليدية الوطنية في بيرو، ويبدو أن السيدة حاكت الكنزة بنفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن بيرو تعد من منتجي أفضل أنواع الصوف على مستوى العالم، ولها تقاليد في إنتاج الملابس الصوفية، تعود لتاريخ حضارات الهنود الحمر الذين يسكنون هذه المناطق منذ قرون طويلة.

وكان بوتين قد عقد عددا من اللقاءات الثنائية، بما في ذلك مع الرئيس الأمريكي الآيلة ولايته الرئاسية على الإنتهاء، باراك أوباما، خلال مشاركته في أعمال قمة “أبيك” (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، التي عقدت في عاصمة بيرو، ليما.

شام تايمز

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