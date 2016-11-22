العثور على حاج آسيوي متوفى موسم الحج الماضي بجبل مزدلفه ولم تأكله الطيور والحشرات لم تكشف عورته ما زالت ملامحه واضحة ولحيته بيضاء صامدة

قادت المصادفة مواطنًا سعودي أثناء سيره في نزهة في جبال مشعر مزدلفة إلى أن يعثر على جثة حاج، عليها آثار تحلل جزئي.

وتفصيلاً، بعد أن قادت المصادفة مواطنًا سعودي لمشاهدة جثة الحاج أبلغ مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يوم الخميس الماضي بأنه عثر على جثة حاج، عليها آثار تحلل جزئي، بأحد جبال مشعر مزدلفة.

وقد تلقت الجهات الأمنية – ممثلة بشرطة العزيزية – البلاغ على وجه السرعة، وبالانتقال للموقع أكدت مصادر صحة البلاغ؛ إذ وُجد حاج متوفَّى.

ورجحت المصادر أن الجثة لحاج آسيوي سبعيني، وتوفِّي في موسم الحج المنصرم.

وقالت مصادر: “إن مركز شرطة العزيزية تولى استلام القضية، فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي المعاينة الأولية لتحديد وقت الوفاة، وهوية الحاج.

ولا تزال التحقيقات جارية لإكمال اللازم حيال القضية”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes