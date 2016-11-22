شركة سعودية : نعمل على مشروعين في إسطنبول بقيمة مليار دولار

قال “إبراهيم معاسفة” المدير التنفيذي لشركة “آق ذروة” العقارية، التابعة لمجموعة القمم السعودية، “نواصل العمل حاليا على مشروعين استثماريين بإسطنبول، تبلغ قيمتهما مليار دولار أمريكي”.

جاء ذلك خلال رده على سؤال الأناضول حول حجم استثمارات الشركة التي يديرها في تركيا، حيث قال “ليس بوسعي أن أحدد رقما بعينه فيما يتعلق بمجموع استثماراتنا، لكننا نواصل العمل على المشروعين المذكورين”.

وأوضح أن المشروع الأول في منطقة “باهجه شهير” والثاني بمنطقة “زيتين بورنو” بإسطنبول، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأكد أن السوق التركية سوق واعدة دائما بالنسبة لهم، مضيفا “خلال 25 سنة لم نتردد أبدا، بل واصلنا في الاستثمار دون توقف”.

وتابع “خلال وجودنا في تركيا شهدنا العديد من الانتخابات السياسية والتقلبات الاقتصادية، لكننا استفدنا من الاستقرار الاقتصادي في تركيا منذ البداية”.

ولفت معاسفة إلى أن تركيا حاليا في المركز 18 كأكبر اقتصاد في العالم، وأنها تهدف للدخول في مصاف أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول 2023.

وأشار إلى أن مبيعات المنازل في تركيا خلال الشهور التسع الأولى من العام الحالي تخطت الـ 935 ألف منزل.

(ANADOLU)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes