بالفيديو .. امرأة هندية تجر زوجها بالمستشفى لعدم توفر نقالة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو تم تصويره داخل أحد المستشفيات، وتظهر فيه سيدة وهي تحاول جر زوجها المريض للوصول به إلى الطابق الأول، بعد أن فشلت في الحصول على نقالة.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الزوج سرينيفاسا شاري (45 عاماً) يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، مما دفع زوجته سري فاني (40 عاماً) لنقله إلى المستشفى، لكن العاملين أخبروها أنه لا توجد أي وسيلة لنقله إلى الطابق الأول.

وبعد أن أمضى شاري حوالي ساعة من الزمن مستلقياً على الأرض، وغير قادر على الوقوف على قدميه، قررت فاني أن تأخذ على عاتقها نقله إلى الطابق الذي من المفترض أن يعالج فيه، وراحت تجره بما لديها من قوة، دون أن يحاول أحد مساعدتها بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قالت فاني إنّها طلبت من العاملين في المستشفى تأمين نقالة أو كرسي متحرك لنقل زوجها إلى حيث يجب أن يعالجه الأطباء، لكنهم أخبروها أنه لا يتوفر أي من هذه الوسائل، ولا يوجد أي شخص متفرغ يمكن أن يساعدها في حمل زوجها.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع متحدث باسم المستشفى للإعلان عن فتح تحقيق في الحادثة، وأكد على أن الإدارة ستتخذ إجراءات تأديبية قاسية بحق المسؤولين عن هذا الفعل اللاإنساني.

شام تايمز

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