” فيفا ” يكشف عن القائمة المرشحة لأفضل هدف

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن القائمة الأهدف النهائية المرشحة لجائزة أفضل هدف في 2016.

وفيما يلي قائمة الأهداف المرشحة بحسب ما اوردتها شبكة ” 24 ” الإماراتية :

1. هدف الإسباني ماريو غاسبار أمام إنجلترا في مباراة دولية ودية.

2. هدف الجنوب أفريقي هلومفو كيكانا أمام الكاميرون بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

3. هدف البرازيلي مارلون مع ناديه كورينثيانز أمام كوبريسال في كأس ليبرتادوريس.

4. هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة كوبا أمريكا المئوية.

5. هدف البرازيلي نيمار مع برشلونة أمام فياريال بالدوري الإسباني.

6. هدف الإسباني ساؤول نيغيز مع أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

7. هدف الويلزي هال روبسون-كانو أمام بلجيكا في بطولة أمم أوروبا.

8. هدف الفنزويلية دانيوسكا رودري أمام كولومبيا ببطولة أمريكا الجنوبية للسيدات تحت 17 سنة.

9. هدف الفنلندي سيمون سكراب مع نادي أتفيدابرغ أمام جيفله بالدوري السويدي الممتاز.

10. هدف الماليزي محمد فايز صبري مع نادية بولاو بينانغ أمام باهانغ بالدوري الماليزي الممتاز.

وسيتم الكشف عن صاحب أجمل هدف سجل خلال عام 2016 بالحفل السنوي لفيفا الذ سيقام في زيورخ بـ9 يناير (كانون الثاني) المقبل.

يذكر أن عملية التصويت لاختيار أفضل هدف تتم من خلال الجمهور على موقع فيفا الإلكتروني.

شام تايمز

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