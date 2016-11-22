وسائل إعلام كردية : وزير فرنسي و سفير أمريكي سابقان يزوران روج آفا

قالت وكالة هاوار نيوز الكردية، إن وزير الخارجية الفرنسي سابقاً برنارد كوشنير وسفير أمريكا سابقاً لدى كرواتيا بيتر كالبريس، وصلا الأحد إلى “روج آفا” (مناطق سيطرة الوحدات الكردية)

ودخل الاثنان إلى “روج آفا”، يوم الأحد، عبر معبر سيمالكا الفاصل بين “روج آفا” وباشور كردستان.

واستقبل كوشنير وكالبريس من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله، وعضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل والرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة الجزيرة عبد الكريم عمر.

وقدم كوشنير وكالبريس لمناقشة الوضع السياسي بعد التطورات التي حصلت في المنطقة، بحسب الوكالة.

شام تايمز

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