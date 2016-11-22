سبق و أن تحرش بهما جنسياً .. النمسا : بدء محاكمة لاجئين سوريين قتلا و سرقا رجلاً صربياً

بدأت السلطات النمساوية في مدينة “زالتسبورغ” محاكمة لاجئين سوريين قتلا صربياً داخل شقته، في تموز الماضي.

وكان السوريان قد قتلا الصربي (30 عاماً)، وقاما بتقييده ورميه في حوض الاستحمام، بشقته.

واعتقل الشابان بعد أسبوعين من اكتشاف الجثة.

وقالت المحكمة إن “عبد الرحمن و” و “مهند ص”، متهمان بالسطو المسلح والقتل، وقد تصل مدة عقوبتهما في حال تمت إدانتهما إلى 15 عاماً.

وسائل إعلام نمساوية نقلت عن المدعي العام “ألكسندر وينكلر”، أن الرجل الصربي قتل خنقاً.

وأضاف أن الشابين قاما بلكمه في معدته عدة مرات من أجل الحصول على كلمة سر حسابه البنكي، كما قاما بسرقة هاتفه المحمول ومحفظة نقوده وثيابه.

ووفقاً للتحقيقات، فإن الشابين التقيا الصربي في محطة قطار سالزبورغ، حيث دعاهما إلى منزله وتحرش بهما جنسياً، الأمر الذي أثار غضبهما فغادرا الشقة ثم عادا في اليوم التالي ليقوما بقتله وسرقته.

شام تايمز

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