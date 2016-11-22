جماهير سبورتنغ لشبونة تجهز مفاجأة لكريستيانو رونالدو

تجهز جماهير سبورتنغ لشبونة البرتغالي مفاجأة للاعبها السابق ونجم ريال مدريد الحالي، مواطنها كريستيانو رونالدو، حينما يحل “الملكي” ضيفاً عليهم غداً الثلاثاء في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وتحمل المباراة بالنسبة لكريستيانو أهمية خاصة نظراً لأنه تأهل في صفوف الفريق البرتغالي، فيما قالت مصادر من سبورتنغ لشبونة، إن بعض روابط النادي يجهزون استقبالاً مؤثراً للاعب.

ولا يزال الغموض يدور حول طابع التكريم الذي ستقوم به الجماهير في ظل رغبة منهم في عدم الكشف عن طبيعة المفاجأة.

وكان كل ما قيل أن الأمر سيكون شيئاً يمكن رؤيته في المدرجات طوال المباراة.

ويحتل سبورتنغ لشبونة المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط بفارق خمس نقاط عن الريال الوصيف.

( EFE )

شام تايمز

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