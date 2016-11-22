بالفيديو .. سلسلة بشرية لإنقاذ مسن صيني سقط بالنهر

تمكن مجموعة من المارّة في الصين من إنقاذ حياة عجوز مسن بعد أن شكلوا سلسلة بشرية لانتشاله من النهر.

وكان الرجل المُسن البالغ من العمر 70 عاماً قد سقط في نهر داغوان بمدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان الصينية ، ولم يكن قادراً على السباحة، مما أدى إلى غرق جسده بالكامل تحت الماء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حاول أحد المارة الوصول إلى الرجل وانتشاله من الماء، و سرعان ما انضم إليه عدد كبير من الأشخاص، وشكلوا سلسلة بشرية، وتمكنوا من انتشال الرجل من قدميه ورفعه للأعلى، قبل أن يجروا له الإسعافات الأولية إلى حين وصول فرق الإسعاف.

وحظي الفيديو الذي يظهر عملية الإنقاذ بمشاهدة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير في الصين “ويبو”، وأثنى الكثير من المعلقين على جهود المارّة، الذين عملوا كفريق واحد لإنقاذ حياة الرجل المُسن، وقدموا مثالاً يحتذى في التفاني والعمل الجماعي.

شام تايمز

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