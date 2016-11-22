ما هي الإجراءات الجديدة للحصول على جواز السفر السوري .. إصدار جوازات سفر إلكتروني مزوّد بشريحة تحميه من التزوير

أكد اللواء ناجي تركي النمير، مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية أنهم يعملون بالتعاون مع “الجهات المختصة” على إنجاز جواز سفر إلكتروني مزوّد بشريحة تحميه من التزوير.

وقال النمير، بحسب مصادر إن نظام إصدار جوازات السفر الجديد يتميز بأنه يوثق كافة مراحل إصدار الجواز من مرحلة تقديم الطلب إلى تسليمه من خلال مبدأ النافذة الواحدة مع ضبط مستودعي لأعداد الجوازات المسلمة لكل فرع، كما تم إدخال تكنولوجيا جديدة لعملية الإصدار يتم من خلالها: استحصال بصمة الإبهام اليسرى من خلال ماسح رقمي، واستحصال التوقيع لصاحب الجواز عبر جهاز التوقيع الرقمي حيث يتم التوقيع بواسطة قلم إلكتروني على شاشة الجهاز /LCD/ ويتم تخزين التوقيع بطريقة بيومترية قابلة للتحليل.

وتتيح هذه التكنولوجيا استخدام القراءة الآلية لباركود البطاقة الشخصية عند تنظيم الطلب لتفادي أخطاء كتابة الأسماء يدوياً، وهذه الآلية للإصدار متوافقة مع توصيات منظمة الطيران المدني (الإيكاو) والمتعلقة بضمان أمن عملية إصدار جواز السفر.

وأضاف أن مشروع تطوير البنية البرمجية لمنظومة إصدار جوازات السفر تم الانتهاء من تنفيذ أعمالها في محافظات (حلب – اللاذقية – طرطوس– حماة – حمص – السويداء ) منذ حزيران الماضي، حيث أصبحت فروع الهجرة في تلك المحافظات تعمل على منظومة إصدار جوازات السفر الجديدة كما هو الحال في فروع الهجرة والجوازات (دمشق وريف دمشق وفلسطين) منذ نهاية عام 2014.

كما تتيح هذه التكنولوجيا استخدام القراءة الآلية لباركود البطاقة الشخصية عند تنظيم الطلب لتفادي أخطاء كتابة الأسماء يدوياً، وهذه الآلية للإصدار متوافقة مع توصيات منظمة الطيران المدني (الإيكاو) والمتعلقة بضمان أمن عملية إصدار جواز السفر.

وفيما يتعلق بالحالة التي يجوز فيها منح الشاب الذي لم يؤدِ خدمة العلم، أو ما زال في سن الاحتياط جواز أو وثيقة سفر، بيّن مدير إدارة الهجرة أن الشاب الذي يعيش داخل القطر مطلوب منه الحصول على وثيقة “لا مانع” من شعبة التجنيد التابع لها، حيث تطلب هذه الوثيقة لمن هم في سن 17 – 42 من العمر، وحال إحضار هذه الوثيقة يتم منحه جواز سفر لمدة عامين، أما الأشخاص الذين لا تطلب منهم هذه الوثيقة، فهم (من يدفع البدل النقدي، المعفي صحياً، الوحيد النهائي لوالديه، والذي يخدم في جيش دولة ثانية).

أما المواطن السوري خارج البلد، فلا تطلب منه وثيقة “لا مانع” ويمنح الجواز لمدة سنتين في حال لم يكن بحقه أي إجراء قضائي أو إداري.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة السورية بعد انتشار عشرات آلاف الجوازات المزورة بين السوريين، وبات المزورون يجنون أموال طائلة من إصدار مثل هذه الجوازات، رغم أنه تسببت للسوريين بكثيرٍ من المشاكل على المنافذ الحدودية لمختلف الدول.

شام تايمز

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