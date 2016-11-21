كارثة إنسانية.. لاجئون سوريون في لبنان يواجهون خطر التشرد

يواجه اللاجئون السوريون في مخيم “الريحانية” في بلدة ببنين اللبنانية كارثة إنسانية مع إصرار الجيش اللبناني على إخلاء المخيم دون تأمين مكان بديل لأكثر من 1100 لاجئ غالبيتهم من النساء والأطفال.

التهديد باستخدام القوة

وطالبت السلطات اللبنانية من اللاجئين مغادرة المخيم في مدة أقصاها 26 من الشهر الحالي، لأسباب مجهولة مع تهديدها باستخدام القوة في حال رفض الأهالي الانصياع لأوامرها، ما يهدد حياة 350 عائلة مع قدوم فصل الشتاء.

وقال عبد الرحمن درويش “مدير البرنامج الإغاثي في المخيم”: بعد وصول الإنذار حاولنا التواصل مع الحكومة لمعرفة الأسباب في محاولة منا لمعالجته وإيقاف هذا الأمر، لكن لم يتم التجاوب معنا بخصوص هذا الأمر، فالحكومة اللبنانية مصرّة على تنفيذ القرار دون تأمين بديل “.

ظروف صعبة

وأشار زياد أبو صالح، وهو عامل في إحدى جمعيات الإغاثة: “اليوم يوجد ما يزيد عن 300 ألف نازح في عكار، معظمهم موزعين في مناطق محددة يعيشون ظروفا اجتماعية سيئة، فبالكاد لديهم طعام وشراب، والمساعدات تقل يوما بعد آخر، كما قل عدد المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل على إيوائهم الكل يتبرأ منهم، وحتى البيئة الحاضنة غير جاهزة لتحمل أعبائهم”.

موسى الحاج حسن (71 عاماً)، وهو نازح من بلدة القصير بمحافظة حمص السورية، قال إن “إفراغ المخيم ليس له مبرر، ليتهم يرموننا في البحر، فأين سنذهب؟”. بدوره، قال عبدو كنج شروف (30 عاماً) من القصير، إن “العودة إلى سوريا تعني الموت، وفي لبنان يُمنع العيش في مخيمات.. فإلى أين سنذهب”.

وناشدت بديعة حمدو، وهي من محافظة حلب السورية، السلطات اللبنانية بـ”التحلي بالرأفة والرحمة على الأطفال؟”. وأضافت، وهي يعتصرها الألم والقلق: “ليت أطفالنا ماتوا بالسلاح الكيماوي في سوريا، كان هذا المصير أشرف من المذلة والإهانات التي نتعرض لها، لماذا هذا الصمت الدولي؟”.

الإخلاء تحت إشراف المخابرات اللبنانية

وكان أبو هشام مدير مخيم إنماء 2 “الريحانيه” أكد لـ “أورينت نت” في وقت سابق من هذا الشهر، أن ملازم أول بمخابرات الجيش اللبناني جاء إلى المخيم برفقة عدد من العناصر، وطالب بإخلاء المخيم في مدة أقصاها 10 أيام، مهدداً بتكسير المخيم فوق اللاجئين.

وقالت مصادر خاصة داخل بلدة ببنين أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تدرس حتى الآن المطالب بتأمين بديل لهؤلاء اللاجئين، وبالتالي سيجدون أنفسهم مضطرون للنزوح والتشرد، ولكن إلى مكان مجهول.

ويقع مخيم الريحانية في بلدة “ببنين” ذات الـ 30 ألف نسمة، وهو أكبر مخيمات عكار، التي تحوي حوالي 25 مخيم.



شام تايمز

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